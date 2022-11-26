الفيروس المخلوي و«أوميكرون» والأنفلونزا الموسمية.. اعرف أعراض كل منها

يختلط على الكثير أعراض الإصابة بالفيروسات المختلفة ومنها التنفسي المخلوي والغددي ومتحور أوميكرون والأنفلونزا الموسمية لذا حدد الدكتور هاني أسحق سحاتة، أخصائي المناعة والروماتيزم ومفتش صحة المنيا سابقا، الفرق بين الأعراض الأربعة، خاصة مع انتشار الفيروسات خلال فصل الشتاء، لكي يستطيع المصاب تحديد طريقة التعامل والتدخل العلاجي مع الأعراض.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

قال «شحاتة» في تصريح خاص لـ«لوطن»، إن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي rsv عبارة عن كحة جافة تسبق السخونة والرشح وسيلان بالأنف ثم كحة ببلغم مع صعوبة التنفس وسرعة ضربات القلب وسرعة معدل التنفس وقد تتطور لالتهاب رئوي أو ربو شعبي.

أما أعراض الفيروس الغددي adeno-virus عبارة عن احتقان بالأنف، تورم باللحمية، السخونة، تورم الغدد، اللمفاوية، وقد تتطور لإلتهاب الكبد والكلي ونزلات معوية وشعبية.

وأعراض متحور أوميكرون omicron عبارة عن دور برد وعطس ورشح وكحة جافة، وضعف الشم والتذوق وتكسير بالجسم.

والأنفلونزا الموسمية flu عبارة عن نزلة برد، زكام، رشح، سخونة، ثم كحة ببلغم، وقد تتطور إلي نزلة شعبية أو إلتهاب رئوي.

إرشادات لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان في وقت سابق عدد من الإرشادات لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات التنفسية، وأبرزها الغسيل المستمر للأيدي، عدم تقبيل الأطفال، التنظيف المستمر للأسطح، وفي حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد، يجب التوجه إلي المستشفي، ويفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في حالة إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس.