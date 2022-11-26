«فاو» لقناة القاهرة الإخبارية: أزمة البحر الأسود مُهدد خطير للأمن الغذائي العالمي

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «فاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إنّ أزمة البحر الأسود مهدد أساسي وخطير للأمن الغذائي العالمي، وبالتالي يصبح الأمر حساسا للغاية ودقيقا للدول، خاصةً الدول العربية، وذلك من أجل البحث على بدائل للوصول إلى الغذاء.

تحقيق الأمن الغذائي يتطلب توفر 3 محاور أساسية

وأضاف الواعر، خلال حواره مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج «عن قرب»، على قناة القاهرة الإخبارية، أن توفر الأمن الغذائي يتطلب توفر 3 محاور أساسية، هي القدرة على الوصول للغذاء، توفر الغذاء، وسهولة التكلفة، وذلك حتى يصل المواطن المستهلك إلى الغذاء بشكل مباشر.

وتابع المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة «فاو» والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، أنه ما لم تتوفر هذه العناصر الـ3 يصبح الأمن الغذائي مهددا، وبالتالي فإن أزمة البحر الأسود ألقت بظلالها على المنطقة العربية والأفريقية بشكل أساسي.

مرفق عالمي لتمويل استيراد الأغذية بهدف مساعدة البلدان الفقيرة

وأكد أن دعوة فاو لإنشاء مرفق عالمي لتمويل استيراد الأغذية بهدف مساعدة البلدان الفقيرة للتعامل مع ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب في أوكرانيا جاءت من واقع رصد مؤشرات ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، ورصد قدرة الدول الفقيرة ومحدودة الدخل في الاستمرار في تمويل فاتورة الغذاء