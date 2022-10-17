«فاو»: 60% من الأغذية حول العالم تعتمد على الأسمدة في إنتاجها

قال عبدالحكيم الواعر الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو، إن المنطقة العربية تتسم بندرة المياه، إذ أنها منطقة جافة وصحراوية، حصة الفرد فيها تقل عن عُشر حصة الفرد في المتوسط العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة تعمها الأراضي الصحراوية أكثر من الأراضي الزراعية.

وأضاف الواعر خلال حواره، مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج «مساء DMC» على قناة «DMC» إن 90% من الأرض في الكثير من الدول عبارة عن أراضٍ صحراء قاحلة يستحيل أو يصعب فيها الاستصلاح الزراعي، وبالتالي، فقد تحولت المنقطة بشكل طبيعي إلى منطقة مستوردة للمياه.

الأسمدة تستخدم بنسب متفاوتة حسب طبيعة الأرض

وتابع الممثل الإقليمي لمنظمة الفاو: «بالنسبة لأثر أسعار الطاقة على الغذاء، فقد أصبح هناك أثر كبير، والأزمة الروسية الأوكرانية نبهت الدول لقضايا الأمن القومي»، مشددا على أهمية الأسمدة في عملية الزراعة، حيث تستخدم بنسب متفاوتة حسب طبيعة الأرض.

وأكد أن 60% مما ينتج من الغذاء اليوم، يتم إنتاجه بواسطة الأسمدة، وإذا تم وقف استخدام الأسمدة ستقل القدرة على الإنتاج الحالي بـ60%، لافتا إلى ان تصنيع الأسمدة يتوقف على الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن كل زيادة في سعر الغاز دولار واحد سيوافقها زيادة دولار في سعر الأسمدة، وذلك بعد نهاية الموسم، موضحًا أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة سببت أزمة في سوق الأسمدة العالمي بشكل مباشر.

تاريخ المنظمة مع مصر طويل جدا

وشدد على أن تاريخ المنظمة مع مصر طويل جدا، حيث إن أول مكتب إقليمي للمنظمة تم فتحه كان في القاهرة، متابعًا أن التعاون مستمر ومتزايد مع مصر، كما ان لمصر دور ريادي كبير جدا عبر الإقليم وذلك في رفع الوعي الزراعي للدول الأخرى، حيث أصبحت مركزا للتعاون المباشر والتعاون الإقليمي.