نشأت الديهي: بيان البرلمان الأوروبي عن مصر يمثل رذيلة سياسية.. والإخوان وراءه

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجوما حادا على بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر، واصفا إياه بأنه «رذيلة سياسية وكلام حقير»، متهما جماعة الإخوان الإرهابية بالترويج لهذه الأكاذيب التي يستغلها البرلمان الأوروبي وينشرها.

الديهي: مش هينفع نرد وننزل لهذا المستنقع لأنه مليء بالقاذورات

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت: «أقسم بالله العظيم هذا يمثل رذيلة سياسية، وهذا كلام حقير، مش هينفع نرد وننزل لهذا المستنقع لأنه مليء بالقاذورات».

جماعة الإخوان المرتزقة تتحدث عن بعض القصص الوهمية غير الحقيقية

وتابع أن جماعة الإخوان المرتزقة تتحدث عن بعض القصص الوهمية غير الحقيقية، وينشر البرلمان الأوروبي هذه القصص الوهمية على أنها حقائق، متابعًا: «ده مش برلمان، ده عبارة عن شغل هواة، دول ناس بتلعب شغل الـ3 ورقات مع بعض».

ولفت إلى أن البرلمان الأوروبي «فاقد الأهلية، وفاقد القدرة على التمييز، ومنزوع الدسم التشريعي، وفاقد الإبصار والبصيرة، وكل مخرجاته لا قيمة لها».