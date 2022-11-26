«رخاء» المصرف المتحد يتصدر الصناديق المتوافقة مع الشريعة

على الرغم من دخول صناديق استثمارات إسلامية عديدة سباق الأعلى أداء بالسوق المصرية، إلا أن صندوق «رخاء» المصرف المتحد ذا العائد التراكمى المتوافق مع أحكام الشريعة، استطاع أن يحافظ على مستوى أداء متميز وأن يتفوق فى جذب شريحة مهمة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الأمثل لأموالهم فى مجال المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة.

تصدر صندوق «رخاء» المصرف المتحد ذو العائد التراكمى عدداً من التقارير الاقتصادية والاستثمارية المتخصصة فى أداء الصناديق الاستثمارية على المدى المتوسط بالسوق المصرية ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واستطاع أن يحصد العديد من الجوائز من مؤسسات عالمية ومحلية منها: مؤسسة جلوبال إنفستور Global Investors التابعة لليورومونى Euromoney التى منحته جائزة أفضل صندوق نقدى مدار طبقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2018 فى مجال إدارة الأصول.

وحصل صندوق «رخاء» المصرف المتحد ذو العائد التراكمى والمتوافق مع أحكام الشريعة على جائزة اتحاد المصارف العربية كأفضل الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة من اتحاد المصارف العربية، فضلاً عن تأهل الصندوق لجائزة أفضل صندوق أدوات الدخل الثابت المدارة وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية على مستوى الشرق الأوسط من قبل مؤسسة مينا فند مانجمنت Mena Fund Manager الدولية.