وحدة الإدمان بطب عين شمس تحذر الطلاب من مخاطر «أقراص السهر»

قالت الدكتورة نهلة ناجي، رئيس وحدة الإدمان بكلية الطب جامعة عين شمس، إن هناك الكثير من المواطنين بالمجتمع المصري باتوا معتادون على استخدام أقراص السهر، خاصة ومع اقتراب موسم الامتحانات، مشيرة إلى أن تلك الأقراص بها مواد تعمل على زيادة نشاط الجسد، وضربات القلب والتوتر العصبي.

ناجي: زيادة استخدام الأقراص يؤدى إلى الكثير أمراض

وأضافت «ناجي»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «من مصر»، مع الاعلامي عمرو خليل، على فضائية «CBC»، أن استخدام مثل تلك الأقراص من الممكن أن تؤدي لحدوث تهيؤات للطلاب، فمن الممكن أن يدخل الطالب في أعراض نفسية، ويتفاقم الوضع مما يؤدي إلى دخوله للمستشفى.

ناجي: المواد المنشطة لها آثارها الجانبية الخطيرة

وأوضحت أنه خلال السنوات الأخيرة جرى رصد إقبال كبير على استخدام المواد المنشطة والفيتامينات، مشيرة إلى أن المواد المنشطة لها آثارها الجانبية الخطيرة، والتي قد تصل إلى عدم انتظام ضربات القلب أو نزيف بالدماغ أو تشنجات أو نوبات الصرع، وفي مثل تلك الحالات فيجب العودة للأطباء المتخصصين على الفور.