بدء مناورات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشمالية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بدء مناورات عسكرية على الحدود الشمالية، بهدف التنسيق بين القوات البرية والجوية والاستعداد لسيناريوهات عملياتية متعددة الساحات.

ومن المقرر انتهاء المناورات العسكرية الإسرائيلية، يوم الخميس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

جيش الاحتلال يقتحم 3 قرى

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اقتحم أمس السبت، قرى «رمانة» و«جبع» و«عرابة» بمدينة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط إطلاق للقنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق واعتقال آخرين.

بدورها، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيين اثنيين، هما كاظم عبد السلام وأحمد نعمان أبو نعيم ، من قرية المغير، شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت شابا يدعى مجاهد نعيم أبو سرحان، من بلدة العبيدية شرق بيت لحم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي ألغى خطة لتنفيذ عملية اعتقال واسعة النطاق في جنين، على خلفية أزمة جثة الشاب الدرزي تيران فرو، 18عاما، الذي لقى مصرعه في حادث مروري بجنين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

قوات الاحتلال تعتقل طفلين فلسطينيين في «باب العامود»

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طفلين فلسطينيين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

واستولت القوات الإسرائيلية، في «سلفيت» بالضفة الغربية المحتلة، على آليات نقل فلسطينية.

مستوطنون مدججون بالسلاح يقتحمون تل الرميدة

وواصل المستوطنون الإسرائيليون، اعتداءاتهم على المزارعين بحماية من جيش الاحتلال، فيما اقتحم عشرات المستوطنين، المدججين بالسلاح، في مسيرة استفزازية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي تل الرميدة بالخليل.