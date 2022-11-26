اليوم.. بدء تلقي طلبات المتظلمين من وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2022

كشف قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن بدء تلقي طلبات التظلمات من المتقدمين، لوظائف «مهندس ثالث، فني، عامل خدمات معاونة»، وفقًا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022 بقطاع الوادي الجديد، وذلك بدءا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.

مكان تقديم طلبات التظلمات من المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للمسابقة رقم 1 لسنة 2022

وأعلن قطاع الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عبر منشور على صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن تقديم طلبات التظلمات بمقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة بدءًا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً، على أن يقوم المتظلم بسداد مبلغ 200 جنيه قيمة تقديم التظلم لضمان الجدية على أن يتم رد المبلغ للمقبول تظلمه ويتم إضافة اسمه في كشف الاختبار.

وطالب قطاع الموارد البشرية أن يكون التقديم من قبل المتقدمين بالتظلمات وفقًا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022 من خلال النموذج المعد لذلك بقطاع الموارد البشرية باسم المهندس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، موضحاً به سبب التظلم وعنوانه الذي تتم المراسلة عليه، وسيتم النظر في التظلمات المقدمة من غير المنطبق عليهم شروط المسابقة.