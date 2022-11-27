تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023.. والامتحانات تبدأ 14 يناير المقبل

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، مشددة على المدارس بمختلف محافظات الجمهورية بضرورة مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تُسلم لهم عن طريق اللاب، والتأكد من صحتها، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد وسط تنفيذ إجراءات صارمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 14 يناير المقبل

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، عن عقد امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل، مشيرة إلى أن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية 2022-2023 يتم وضعها وإعلانها من قبل مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، منوهة إلى أن الامتحانات ليست موحدة.

الطلاب يقومون بملء استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا

وطالبت الوزارة، الطلاب بملء استمارة الشهادة الإعدادية إلكترونيا، للتقديم للامتحانات بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، موضحة في خطاب للمديريات، أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورا من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب، منوهة الدخول على هذا الرابط لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، إضافة إلى ضرورة قيام المدارس بطباعة كشوف «12 د» الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة تسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة له المدرسة.

وزير التعليم: امتحانات منتصف العام الدراسي في مواعيدها المحددة

ومن جهته، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن امتحانات منتصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022-2023، مشيرا إلى أن العام الدراسي يسير بصورة منتظمة دون حدوث أي مشكلات، موضحا أن هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة التشديد على المدارس بالالتزام بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا.