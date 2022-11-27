تفاصيل وروابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في كافة محافظة مصر، عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2023، بداية من اليوم الأحد 27 نوفمبر الجاري، وهي الاستمارة التي بموجبها يؤدي الطلاب امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية

ونشرت الإدارات التعليمية بمختلف المراكز في المحافظات الرابط المتاح لتسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية اعتبارا من اليوم الأحد ( من هنا).

ونبهت مديريات التعليم بالمحافظات على مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس الإعدادية مراجعة بيانات طلبة الصف الثالث من واقع شهادة الميلاد ومطابقة الأسم كما الموجود بها والتنبيه علي الطلبة بتفعيل الإيميل الموحد من اللينك التالي (من هنا).

كما أكدت المديريات التعليمية بالتأكد من جميع بيانات الطالب قبل الحفظ لعدم إمكانية التعديل بعد حفظ الاستمارة، والتأكد من مطابقة الصورة للشروط قبل الحفظ لعدم إمكانية تعديل الصورة أو تغيرها بعد الحفظ.

ويكون تسجيل الاستمارة مهمة الطالب، والمطلوب من المدرسة الإرشاد والتوجيه فقط وإمداد الطلبة بالأكواد الخاصة بهم لإمكانية تفعيل الإيميلات.

وقال الدكتور بهاء حسن مدير الإدارة التعليمية بمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، إنه تم إرسال تعليمات الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بالوزارة بالتنبيه مشددا علي المدراس الإعدادية بإتاحة منصة التقديم الإلكتروني للامتحان من اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 وحتي الخميس 22 ديسمبر 2022، باستخدام البريد الإلكتروني للطالب، لذا يلزم علي كل طالب إنشاء وتفعيل البريد وذلك من خلال الحساب المدرسي الموحد للمعلم- الطالب.

ومراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية على بوابة المدرسة لدى وزارة التربية والتعليم من حيث الاسم كامل من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي-النوع-الديانة-رقم الهاتف-حالة القيد.

ويحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، من خلال هذا الرابط (من هنا)

ويقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة مقاس 4*6 تظهر كامل الوجه وتكون بامتداد jpg وبحجم لايزيد عن 1 ميجابايت علما بأن الصورة المرفقة ستكون علي جميع الشهادات والوثائق الرسمية وسيتم غلق التعديل علي الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

والتنبيه علي المدارس بمراجعة استمارة التقديم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطلاب والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية

4 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4*6 مطبوع عليها أسم الطالب بالكمبيوتر.

أصل وصورتين من إيصال دفع رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي ويتم سدادها في مكاتب البريد أو فوري.

أصل وصورتان من رسم الإمتحان بقيمة 158 جنيها، وتسدد في مكاتب البريد أو فوري.

4 صور من شهادة ميلاد الطالب.

طابع دعم وتمويل المشروعات فئة 10 جنيهات.

مبلغ جنيهين برسم الامتحان وتورد بواسطة المدرسة على ايصال 33 ع ح.

تسليم تلك الأوراق في حافظة بلاستيك وتسلم للجنة شؤون الطلاب والامتحانات بالمدرسة.