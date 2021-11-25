913 مرشحا في الانتخابات الطلابية بجامعة بنها 

أعلن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، تشكيل لجنة مركزية برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة سير الانتخابات الطلابية، مشيرا إلى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب المرشحين لإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع، حتى يتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفي حيادية كاملة.

رئيس جامعة بنها يطالب بالمشاركة الفعالة

وطالب رئيس جامعة بنها، الطلاب بضرورة المشاركة الفعالة في انتخابات الاتحادات الطلابية، باعتبارها تجربة ديمقراطية ناجحة تفتح مجال المنافسة الشريفة بين الطلاب وتساهم في تكوين شخصية الطلاب.

913 مرشحا في انتخابات طلاب جامعة بنها

من جانبة، قال الدكتور تامر سمير نائب رئس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إنه تم اعلان الكشوف النهائية بعد تلقي الطعون وفحصها، حيث بلغ عدد الطلاب المرشحين في الانتخابات الطلابية 913 طالبا وطالبة، موزعين على 16 كلية من كليات الجامعة.

وأشار «سمير» إلى انطلاق الدعاية الانتخابية للطلاب اليوم الخميس، حيث ستقام انتخابات الجولة الأولى يوم الأحد المقبل، لافتا إلى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عسيوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، أنه يشترط لصحة التصويت أن يكون الفائز حاصل على 50% +1 من أعداد الطلاب الذين لهم حق التصويت في الانتخابات، وذلك في كل فرقة دراسية على حدة، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني تعاد الانتخابات يوم الاثنين، 29 نوفمبر الجاري، ويشترط لصحتها حضور 20% أو 1000 طالب في كل فرقة دراسية على حدة.

تطعيم منسوبي الجامعة بلقاح فيروس كورونا

في سياق متصل، أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها حرص الجامعة، تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بلقاح فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم مع تفعيل قرار رئيس الوزراء والخاص بمنع دخول غير المتلقين للتطعيم ومنع الخدمات المقدمة لهم.

فى نفس السياق تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أعمال تطعيم الطلاب بمركز الاختبارات الإلكترونية يرافقه الدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة على إجراءات التطعيم الطلاب، مؤكدا أن الجامعة قامت بتوفير 11 نقطة ثابتة، بالاضافة الى النقاط المتحركة بجميع الكليات والمستشفى الجامعى لتطعيم منسوبيها بكل سهولة ويسر.