3 شهادات دولارية بعائد مجزٍ من البنوك المصرية

أقر عدد من البنوك المصرية رفع عوائد الشهادات الدولارية، بهدف زيادة السيولة من العملة الأمريكية لدى البنوك خلال الفترة المقبلة، وأعلنت بنوك «مصر، التجاري الدولي CIB، الزراعي المصري، والأهلي المصري»، رفع العائد على تلك الشهادات.

وتتنافس البنوك في تقديم عدد من الشهادات الادخارية لتتناسب مع قدرة كل شخص حسب مقدراته المالية، من ضمنها الشهادات الدولارية بأعلى عائد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل 3 شهادات ثلاثية دولارية بفائدة شهرية في بنوك (التجاري الدولي CIB - الأهلي المصري - الأهلي المتحد)، وبعائد يصل إلى 5.25% سنويًا وتصرف شهريًا.

1- الشهادة الثلاثية بالدولار من البنك التجاري الدولي (CIB

شهادة ثلاثية بالدولار بحد أدنى لربط الشهادة 1000 دولار.

بفائدة: 5.25% سنويًا.

تصرف شهريًا.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

الشهادة الدولارية بالبنك الأهلي

2- الشهادة الذهبية بالدولار من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلى المصري الشهادة الذهبية بالدولار بحد أدنى لربط الشهادة 500 دولار.

عائد 5:15% سنويًا.

دورية الصرف شهري

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة 500 دولار.

3- شهادة FLEXI الدولارية من البنك الأهلي المتحد

يقدم البنك الأهلي المتحد شهادة FLEXI الدولارية بحد أدنى لربط الشهادة 1000 دولار

الفائدة: 5% سنويًا.

دورية الصرف: شهري.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.