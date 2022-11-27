رئيس التحرير

أحمد الخطيب

3 شهادات دولارية بعائد مجزٍ من البنوك المصرية

كتب:

مارينا رؤوف
07:05 م | الأحد 27 نوفمبر 2022
دولارات

دولارات

أقر عدد من البنوك المصرية رفع عوائد الشهادات الدولارية، بهدف زيادة السيولة من العملة الأمريكية لدى البنوك خلال الفترة المقبلة، وأعلنت بنوك «مصر، التجاري الدولي CIB، الزراعي المصري، والأهلي المصري»، رفع العائد على تلك الشهادات.

وتتنافس البنوك في تقديم عدد من الشهادات الادخارية لتتناسب مع قدرة كل شخص حسب مقدراته المالية، من ضمنها الشهادات الدولارية بأعلى عائد.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أفضل 3 شهادات ثلاثية دولارية بفائدة شهرية في بنوك (التجاري الدولي CIB - الأهلي المصري - الأهلي المتحد)، وبعائد يصل إلى 5.25% سنويًا وتصرف شهريًا.

1- الشهادة الثلاثية بالدولار من البنك التجاري الدولي (CIB

شهادة ثلاثية بالدولار بحد أدنى لربط الشهادة 1000 دولار.

بفائدة: 5.25% سنويًا.

تصرف شهريًا.

مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

الشهادة الدولارية بالبنك الأهلي

2- الشهادة الذهبية بالدولار من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلى المصري الشهادة الذهبية بالدولار بحد أدنى لربط الشهادة 500 دولار.

عائد 5:15% سنويًا.

دورية الصرف شهري

 مدة الشهادة 3 سنوات.

الحد الأدنى لربط الشهادة 500 دولار.

3- شهادة FLEXI الدولارية من البنك الأهلي المتحد

يقدم البنك الأهلي المتحد شهادة FLEXI الدولارية بحد أدنى لربط الشهادة 1000 دولار

الفائدة: 5% سنويًا.

دورية الصرف: شهري.

مدة الشهادة 3 سنوات.

 الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار.

اقرأ المزيد:

غدا.. «بنك مصر» يرفع الفائدة على الشهادة الدولارية 3 و5 سنوات

مميزات الشهادة الدولارية من بنك قناة السويس والمستندات المطلوبة للحصول عليها

أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في 4 بنوك.. أقلها «التعمير والإسكان»

الشهادات الادخارية في البنك الأهلي.. طرح أنواع جديدة بعائد 18%
مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.