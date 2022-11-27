خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدا الاثنين.. تصل القاهرة والجيزة ليلا

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن توقعات بسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل، غدا الاثنين، على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بنسب حدوث 20% تقريبا، فضلا عن وجود أجواء غائمة بشكل جزئي على تلك المناطق.

وأوضحت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين، إذ تشهد السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار خفيفة، لكن بنسبة حدوث 30%، وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة لمتوسطة بنسبة 40%.

ومن المتوقع سقوط أمطار على شمال وجنوب الصعيد تكون خفيفة على كل المناطق، فضلا عن وجود طقس لطيف نهارا على الأولى، ومائل للحرارة على الثانية، ومائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة في الشمال والجنوب.

درجات الحرارة غدا الاثنين

ووفق بيان الأرصاد جاءت درجات الحرارة على هذا النحو:

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20.