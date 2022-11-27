الحبس سنة وغرامة 10 آلاف لمتهم بترويج مواد مخدرة في حلوان 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بحيازة مواد مخدرة في حلوان، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني العالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم ومحمد عبد المنعم بركات، وأمانة سر ممدوح غريب ومحمد شحاتة.

المتهم أحرز كمية من المواد المخدرة

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 13068 لسنة 2022 جنايات حلوان، أن المتهم أحرز بقصد الاتجار كمية من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة حلوان.

كما شهد معاون مباحث قسم شرطة حلوان، أنه حال مباشرته مهام عمله، تمكن من ضبط المتهم المطلوب التنفيذ عليه في قضية اتجار وتعاطي مخدرات، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لجوهر «الإندارول» المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للجواهر المخدرة بقصد الاتجار.