سيارات مستعملة لا يتجاوز سعرها 30 ألف جنيه.. تعرف عليها

شهدت سوق السيارات المستعملة، انتعاشا في حركة البيع والشراء خاصة السيارات القديمة التي تملك محركا قوته لا تتجاوز 1200 cc.

سوق السيارات في مصر

وأكد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات القديمة شهدت حركة كبيرة في البيع والشراء، ولجأ بعض المواطنين إلى البحث عن السيارات الصغيرة الموفرة في قطع الغيار والوقود.

أسعار السيارات القديمة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار السيارات التي يجرى تداولها في السوق المصرية.

أسعار السيارات المستعملة

لادا 2107 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه.

لادا 2107 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 24,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه.

فيات 128 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 26,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 21,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 30,000 جنيه.

سكودا فيفوريت 1994

متوسط سعر السيارة: 27,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 26,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 29,000 جنيه.

سيتروين Ax 1996

متوسط سعر السيارة: 28,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة: 22,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة: 33,000 جنيه.

لادا 2105 1995

متوسط سعر السيارة: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 27.000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 33,000 جنيه.

فيات 128 1999

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 30,000 جنيه.

جيلي فروتة 2005

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 29,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 16,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 33,000 جنيه.

سوزوكى ماروتى 1995

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 30,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 27,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 33,000 جنيه.