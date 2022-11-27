مغنية البوب نورزي تطلق أغنيتها الجديدة «ذاكر» باللهجة اللبنانية «فيديو»

أطلقت مغنية البوب نورزي أغنية جديدة بعنوان «ذاكر» باللهجة اللبنانية، والتي تعبر كلماتها عن الأمل وحب النفس رغم مشاعر الحسرة على فقدان الأحبة.

نورزي تتحدث عن كلمات أغنية «ذاكر»

واستوحت نورزي إلهامها في كتابة كلمات الأغنية من والدتها، ومن واقع قطع التيار الكهربائي في لبنان، وقالت: «كنت في زيارة لمنزل والديّ عندما انقطع التيار الكهربائي، ما دفعني لقضاء بعض الوقت في العزف على الجيتار، فتدفقت مقاطع الأغنية بسلاسة مع المشاعر الغامرة التي انتابتني في تلك اللحظات، وتعكس الكلمات حالتي في فقدان جزء من شخصيتي مع انتهاء العلاقة مع الأشخاص. ثم عزفت الأغنية أمام والدتي التي أبدت رأيها بالكلمات والألحان، ولم أكن أعلم حينها بأني سأطلق هذه الأغنية بعد عام كأغنيتي المنفردة الخاصة وأشاركها مع العالم أجمع».

وتنتقل نورزي في نهاية أغنيتها ببراعة تامة من اللغة العربية إلى الإنجليزية. وتقول عن ذلك: «أردت تضمين اللغتين في أغنيتي الأولى لكوني أغني بهما منذ صغري»، وقد أتاح لها ذلك فرصة التعبير بحرية عن مشاعر الحزن والحسرة جرّاء علاقتها الأخيرة.

مشاركة عفوية في التصوير

ويستعرض الفيديو التصويري، الذي تم تصويره في مدينة جونيه اللبنانية، طاقة نورزي الحيوية والإبداعية مع بعض الحركات واللقطات الملائمة لكلمات الأغنية، ويتضمن مشاهد لعربات بائعي الأزهار والفطائر وغزل البنات المحليين، الذين شاركوا بعفوية بالتصوير.

وتعكس لقطة حلوى غزل البنات قرار نورزي بالانطلاق في مسيرتها كمغنية بوب منفردة، في إشارة واضحة إلى مقطع الفيديو الذي جمعها بزميلاتها المغنيات في فرقة كاريزما.

وبرزت نورزي مع فرقة كاريزما بجولتها الغنائية التي جمعتها بفرقة «The5»، وحازت العديد من أغاني الفرقة على شعبية واسعة مثل أغنية «حاجة غير» و«حلوة الحياة».

وتسعى نورزي لمتابعة بمسيرتها الموسيقية كمغنية منفردة، خصوصاً بعد النجاح التي حققته في كاريزما، فرقة البوب المكونة من ثلاث مغنيات شابات من مناطق مختلفة في الشرق الأوسط.

محطات في حياة المغنية نورزي

تبلغ نورزي، المغنية ومؤلفة الأغاني اللبنانية المقيمة حالياً في الإمارات العربية المتحدة، 25 عام، وبدأت مسيرتها الموسيقية بعمر 11 عام فقط عندما سجلت في المعهد الوطني اللبناني العالي للموسيقى لتعلم الغناء والعزف على الكمان.