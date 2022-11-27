«المركزي للإحصاء»: معدل الإنجاب في مصر يقل.. والوجه القبلي يسجل أعلى مستوى

قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن مستوى الإنجاب في مصر يقل، إذ كان في عام 2014 يقدر بنحو 3.5 طفل لكل سيدة، وفي المسح الذي جرى إعلان نتائجه في أغسطس الماضي، جاء فيه أن هذا المعدل انخفض إلى 2.85 طفل لكل سيدة.

تحسن مستوى الإنجاب يختلف من منطقة لأخرى

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، ببرنامج السفيرة عزيزة، على قناة dmc، ان هناك تحسن في مستوى معدل الإنجاب، لكنه يختلف من جهة لأخرى، ففي الوجه القبلي نجد أعلى مستوى إنجاب بواقع 3.6 طفل لكل سيدة، وبالتالي يجب أن نستمر في هذا الاتجاه المنخفض، كما يجب أن مستوى الإنجاب ينخفض في كل المناطق.

18% من سكان الوجه القبلي لا يحصلون على خدمات تنظيم الأسرة

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من الواضح أن الجهود في مجال تنظيم الأسرة تحقق بعض النتائج، لكنها أقل مما يجب أن نسعى إليه، لافتًا إلى أنّ 18% من سكان الوجه القبلي لا يستطيعون الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، مشددا على أنه يمكن تقليل الإنجاب بشكل كبير جدا إذا تم تلبية هذه الاحتياجات.