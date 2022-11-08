الإعلام العربي يتزين بعناوين عن مؤتمر COP27: حضور كبير وتطلعات لنتائج عادلة

سلط الإعلام في الدول العربية المختلفة الضوء على قمة المناخ بشرم الشيخ التي تحظى بحضور عدد كبير يصل إلى 40 ألف شخص وهذا هو أكبر عدد حتى الآن في قمم المناخ.

السعودية تشير إلى حضور مكثف لمؤتمر المناخ

نشر موقع «الشرق بلومبرج» السعودي تقريرا في 7/11 تحت عنوان «هل تنضم COP27 شرم الشيخ إلى قمم المناخ القليلة الناجحة؟» وأشار إلى انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار «معاً نحو التنفيذ لتحقيق نتائج عادلة وطموحة»، سعياً لاتخاذ إجراءات حاسمة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء القدرة على مجابهة الآثار الحتمية لتغير المناخ، وإقرار التزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.

ونشر موقع «العربية نت»، في 6/11، تحت عنوان «صورة تكشف.. حركة الطيران تغطي سماء مصر مع انطلاق قمة المناخ COP27»، أظهرت صورة لموقع «Flight Radar 24» زحاما شديدا في حركة الطيران المقبلة إلى مصر يوم السبت، بصورة غير اعتيادية غطت تقريباً سماء شمال مصر، خاصة الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.

الإعلام الإماراتي يسلط الضوء على حلول مواجهة التغيرات المناخية

نشر موقع «سكاي نيوز عربية» الإماراتي أكثر من تقرير في إطار تغطيته لمؤتمر قمة المناخ «COP 27» والمنعقد في شرم الشيخ وذلك في (6/11) الأول تحت عنوان «كوب 27 يبحث الحلول.. الجفاف بات أسرع بـ20 مرة»، جاء فيه: «تدق دراسة جديدة جرس إنذار عالمي، تزامنا مع اجتماع قادة العالم في مؤتمر الأطراف الدولية كوب 27 في شرم الشيخ بشأن الجفاف الذي امتد عبر 3 قارات هذا الصيف - أجزاء كبيرة من أوروبا والولايات المتحدة والصين - وأصبح أكثر سرعة بمقدار 20 مرة بسبب تغير المناخ، حيث تسبب الجفاف في تدمير أنهار رئيسية ومحاصيل وآثار حرائق غابات، وهدد أنواعا من الكائنات المائية، وأدى إلى شح المياه في أوروبا، وأشار التقرير إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يخصص يوم 14 نوفمبر الجاري لمناقشة القضايا المتعلقة بالمياه واستدامتها، وندرتها، بالإضافة إلى خطر الجفاف، وتحسين نظم الإنذار المبكر».

الكويت تشير إلى أهمية المؤتمر

تناولت صحيفة «الراي، وكالة الأنباء الكويتية» (كونا)، في 7/11 تحت عنوان «البيئة»: «كوب 27» تدفع نحو الحد من تداعيات تغير المناخ، تأكيد الهيئة العامة للبيئة أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» الذي يجمع قادة العالم ويحشد الاهتمام بما يسهم في الدفع نحو الحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.

وقالت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخة الإبراهيم، إن الهيئة ستشارك في فعاليات القمة التي انطلقت بمدينة شرم الشيخ، بوفد فني بقيادة رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد، وأكدت تزايد الاهتمام الكويتي بالملف البيئي بشتى أبعاده محليا وعالميا و «يتجلى ذلك في المشاركة بمثل هذه المؤتمرات مما يدل على الالتزام بالقرارات الأممية لاتفاقية تغير المناخ والمعاهدات والاتفاقيات البيئية ذات الصلة».

الرئيس الجزائري يسافر إلى شرم الشيخ

بينما أورد موقع «النهار أون لاين» الجزائري وصحيفة «الخبر» الجزائرية بتاريخ 6/11/2022 تحت عنوان «رئيس الجمهورية يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ» أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، توجه إلى مصر، للمشاركة في الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب-27). والذي سيمتد من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

العراق يبرز الحضور غير المسبوق بالقمة

وأفاد موقع «السومرية نيوز» العراقى 6/11/2022 تحت عنوان «6 ملفات وحضور غير مسبوق.. أبرز تفاصيل قمة المناخ في مصر» بانطلاق فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي كوب 27، الأحد، في مصر، بمشاركة دولية واسعة، حيث نقل الموقع عن موقع الأمم المتحدة أن عدد المسجلين لحضور المؤتمر هذا العام هو 40 ألفا، وهو يتجاوز أعلى رقم للحضور تشهده النسخ السابقة للمؤتمر، إذ سجل مؤتمر جلاسكو حضوراً قياسياً يقدر بحوالي 35 ألف فرد، وينتظر حضور 100 رئيس دولة وحكومة للمؤتمر، بخلاف عشرات الآلاف من المندوبين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

فيما قالت «الوكالة الوطنية العراقية للأنباء» في 6/11 تحت عنوان «رئيس الجمهورية يصل إلى شرم الشيخ للمشاركة في مؤتمر المناخ العالمي كوب 27» وصل رئيس الجمهورية العراقية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، الى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في مؤتمر قمة المناخ العالمي كوب 27. وسيحضر الرئيس قمة الزعماء التي ستعقد يوم الاثنين وسيلقي كلمة خلال القمة.