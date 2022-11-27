متحدث «الري» لقناة الحياة: نستهدف مشروعات خضراء لمواجهة التغيرات المناخية

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إنّ مبادرة التكيف في قطاع المياه التي أطلقتها مصر في قمة المناخ COP 27 ستشهد مشروعات خضراء تراعي البيئة والمناخ بأقل درجة ممكنة من الانبعاثات التي قد تؤثر على البيئة والمناخ بشكل سلبي.

أبرز مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»: «سيكون هناك مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل المشروعات التي ننفذها في مصر، كالحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ في مصر ومختلف الدول الأفريقية وزيادة كفاءة المنظومات المائية المختلفة في التعامل مع قضايا الجفاف الشديد والظواهر المناخية شديدة التطرف مثل الجفاف والفيضانات وتآكل السواحل في الدلتا والدول الأفريقية».