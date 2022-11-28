رئيس مركز معلومات المناخ: «أصبح لدينا 17 صنفا مصريا للقمح بعد ما كانوا اتنين فقط»

قال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إن مجهود الدولة الذي بُذل بشأن محصول القمح خلال السنوات القليلة الماضية كبير وغير مسبوق، ومن المتوقع بأن تكون مساحات زراعات القمح تاريخية بالموسم الجديد، وذلك يرجع لفضل مجهودات الدولة ووزارة الزراعة الفترة الماضية.

17 صنفا للقمح

وأضاف «فهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن هناك أصنافا مصرية لـ القمح يبلغ عددها 16 أو 17 صنفا، بينما في الماضي لم يتعدوا صنف أو اثنين.

وأوضح أن الأصناف قصيرة العمر مبكرة النضح وموفرة للمياه ومتحملة للإجهادات، بعض من هذه الأصناف وتحديدا «جميزة 11» و«سدس 12» و«مصر 1»، وهذه الأصناف إنتاجيتها جيدة ولكن حساسة نوعا ما لمرض «الصدأ الأصفر».

وأشار إلى أن مرض الصدأ الأصفر يناسب الشتاء البارد الممتد مثل شتاء العام الماضي أو شتاء 2019، وبما هذه الأصناف حساسة لهذا المرض، تنصح وزارة الزراعة المزارعين بمنع زراعتها في الدلتا تحديدا، بينما باقي الأصناف تزرع بشكل طبيعي.

استنباط 3 أصناف جديدة

وتابع: «إنتاجية القمح في مصر لوحدة المساحة تعتبر الإنتاجية رقم 1 عالميا، فالقمح يبقى 150 يوما بينما في الخارج 6 أو 7 أشهر، وبذلت الدولة مجهودات كبيرة لاستنباط هذه الأصناف في خلال الست أو سبع سنوات الماضية استطعنا استباط أهم 3 أصناف وهي سخا 95 ومصر 4 وسدس 14 إضافة لـ 3 أصناف أخرى جديدة سيتم تسجيلها، وكل هذه الأصناف تعد ذخيرة ورصيد استراتيجي للأجيال المقبلة».