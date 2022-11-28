10 معلومات عن خطة الدولة لـ«السياحة الصحية».. أسعار جاذبة وخدمات ممتازة

للسياحة أنواع وأشكال متعددة فمنها السياحة الثقافية والأثرية والشاطئية والرياضية، وأيضا العلاجية التي لم يكن تعطي لها الاهتمام الكافي في الفترات السابقة بما لا يليق بمكانة مصر في القطاع الصحي.

السياحة العلاجية تتصدر اهتمامات الدولة

وكشف عن تفاصيل تطوير ملف السياحة العلاجية في مصر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، وذلك من خلال النقاط التالية:

1- ملف السياحة الصحية يتصدر الاهتمامات والأولويات الفترة الحالية.

2- مصر كانت لفترات طويلة للغاية منفذ لتقديم السياحة العلاجية للكثير من الدول، ولا سيما من الدول الخليجية والعربية.

3- وجود مؤسسة أو هيئة قومية تشرف على هذا الملف في كل مكوناته وتمنحه كل الدعم ستكون خطوة موفقة وناجحة للغاية.

4- لدينا كوادر طبية المصرية وكل المؤسسات الطبية التي تستطيع تقديم مثل هذه الخدمة.

5- وضع خريطة لطالب السياحة العلاجية مثل إجراء عملية في القلب بكفاءة عالية وبدرجة ضمان مرتفعة وبمؤسسة معتمدة، وهنا دور الهيئة.

خدمة طبية بأسعار جاذبة ومقبولة

6- الهيئة ستشرف على تقديم الخدمة بأسعار جاذبة ومقبولة، حتى لا يشعر طالب العلاج باستغلال.

7- الكثير من اليمنيين والسودانيين يأتون للعلاج في مصر.

8- العمل المؤسسي يضمن جودة الخدمة والرعاية والسعر.

9- هذا لا ينعكس فقط على الاقتصاد الصحي أو الاقتصاد بشكل عام ولكن أيضا على المواطن المصري.

10- السياحة العلاجية والوفود الخارجية التي ستأتي للعلاج ستؤدي لرفع كفاءة المؤسسات الطبية والتشخيصية والعلاجية لأعلى درجة ممكنة للمواطن وطالب العلاج.