اعترافات المتهم بقتل زوجة والده بسوهاج: «كانت بتخلي أبويا يتخانق معايا»

«قولتلها تعالي معايا وخدتها في التوك توك وطلعت السكينة وقتلتلها وسواق التوك توك اتفاجئ مكنش يعرف».. هكذا كانت أقوال المتهم بقتل زوجة والده بسوهاج أمام جهات التحقيق التي نسبت إليه تهمة القتل العمد وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

اعترافات المتهم

أكمل المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق حيث أقر باستدراجه للمجني عليها وقيامه بقتلها بسبب وجود خلافات عائلية: «كانت بتخلي أبويا يتخانق معايا وزهقت منها»، متابعا أنه قام باصطحاب المجني عليها داخل مركبة «توك توك»، وأن السائق لم يكن يعلم أنه سيقوم بارتكاب الواقعة وأثناء سيرهم قام بطعنها ورماها بمكان العثور داخل البئر بالأراضي الزراعية.

عقوبة القتل العمد

حول العقوبة قال سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض، إن في قانون العقوبات المصري، وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل الواقعة

ورد بلاغ لمركز شرطة المراغة في سوهاج بوجود جثة سيدة ببئر الري بالأراضي الزراعية وتبين أنها لربة منزل مصابة بطعنات بواسطة سلاح.

عقب تقنين الإجراءات وسرعة التحريات تبين أن وراء الجريمة نجل زوجها وقام بقتلها نتيجة خلافات عائلية بواسطة سلاح أبيض «سكين».

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول - ختم توقيع خاص بالمجني عليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه قام باصطحابها للخارج وقام بطعنها بواسطة سلاح أبيض داخل المركبة «توكتوك» تم التوصل لسلاح الجريمة بواسطة المتهم وتم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية ضدة وتحرر محضر بالواقعة.