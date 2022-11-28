الشرطة الصومالية: مقتل 4 أشخاص في هجوم على فندق بمقديشو

أعلنت الشرطة الصومالية، مقتل 4 أشخاص في هجوم على أحد الفنادق في منطقة مركزية آمنة وسط العاصمة مقديشو، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وعلق البرلمان الصومالي جلسة اليوم بعد الهجوم على فندق في العاصمة مقديشو.

ومساء أمس هاجم عناصر من حركة الشباب فندقا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو، وسُمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة، بحسب الشرطة الصومالية.

حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الصومالية صادق دوديش في بيان: «هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقًا تجاريًا في منطقة بوندير الليلة وتحاول قوات الأمن القضاء عليها»، وفقا لصحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

وأضاف أنه تم إنقاذ كثير من المدنيين والمسؤولين السياسيين من الهجوم الواقع قرب مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

فيما أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، ويأتي هذا الهجوم الجديد في وقت قرر الرئيس الصومالي المنتخب حديثًا في مايو، خوض حرب شاملة ضد حركة الشباب.