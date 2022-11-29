درجات الحرارة اليوم الثلاثاء.. طقس مائل للبرودة حتى ساعات الصباح الباكر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، خاصة خلال ساعات المساء المتأخرة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس مائل للبرودة حتى ساعات الصباح الباكر.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة في الوجه البحري والقاهرة الكبرى 22 والصغرى 15، والسواحل الشمالية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، محافظات شمال الصعيد، العظمى 24 والصغرى 10، وشمال وجنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة فى حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 22 - 16

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 15

- بورسعيد 23 - 18

- الإسماعيلية 23 - 16

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 17

- شبين الكوم 22 - 17

- طنطا 21 - 17

- شلاتين 26 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 15

- سيوة 21 - 11

- العريش 22 - 17

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 15

- كاترين 19 - 08

- رأس سدر 26 - 15

- نخل 20 - 07

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 27 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 25 - 20

- الفيوم 22 - 15

- بني سويف 22 - 14

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 27 - 17

- أسوان 28 - 13

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 18

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20