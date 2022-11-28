حالة الطقس اليوم الاثنين.. منخفض جوي يضرب محافظات الصعيد

أكد خبراء الأرصاد في بيان رسمي، أن البلاد تتأثر اليوم الاثنين بمنخفض جوي قادم من السودان، ويضرب معظم المناطق الجنوبية للبلاد من شمال الصعيد إلى أقصى الجنوب.

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في البيان، أن الطقس اليوم لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على جنوبي سيناء والصعيد، أما خلال ساعات الليل يكون مائلا للبرودة على كافة الأنحاء ما عدا شمال الصعيد يكون لطيفا.

وتتأثر مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر بأمطار خفيفة إلى متوسطة وتصبح الأجواء غائمة بشكل عام، ويصل المنخفض إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون الأمطار متفاوتة الشدة غدا.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل اليوم الاثنين بنسبة 20% على محافظات القاهرة الكبرى والتي تتضمن محافظة القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتكون هناك أمطار خفيفة بنسب 30% على السواحل الشمالية الغربية، بينما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40%، وتكون الأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء والمناطق كالآتي:

- القاهرة 22 - 15

- العاصمة الإدارية 22 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 22 - 15

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 22 - 15

- دمياط 22 - 16

- بورسعيد 23 - 17

- الإسماعيلية 23 - 15

- السويس 22 - 18

- الزقازيق 22 - 16

- شبين الكوم 22 - 16

- طنطا 21 - 16

- شلاتين 26 - 20

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 22 - 16

- مطروح 22 - 14

- السلوم 21 - 13

- سيوة 21 - 08

- العريش 22 - 16

- رفح 22 - 16

- الطور 25 - 17

- كاترين 19 - 07

- رأس سدر 26 - 16

- نخل 20 - 11

- طابا 22 - 15

- نويبع 23 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 25 - 19

- الفيوم 22 - 13

- بني سويف 22 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 11

- سوهاج 24 - 13

- قنا 25 - 14

- الأقصر 27 - 15

- أسوان 28 - 15

- الوادي الجديد 25 - 13

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 20