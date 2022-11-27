حالة الطقس في مدن القناة غدا.. غائم نهارا ومائل للبرودة ليلاً

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في مدن القناة غداً الإثنين، إذ يسود طقس غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة العظمى والصغرى.

طقس غائم ودرجة الحرارة 15 درجة مئوية

ذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يتضمن توقعات طقس الغد الإثنين بمدن القناة، بأن يسود طقس غائم جزئياً، لطيف نهاراً، مائل للبرودة ليلاً، على السواحل الشمالية الشرقية ومنها مدن القناة، ودرجة الحرارة ليلاً 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة غداً الإثنين في مدن القناة

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة في مدن القناة غداً الإثنين:

السويس درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15

بور سعيد درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وكشف البيان عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، خلال طقس الإثنين، إذ متوقع أن يشهد البحر الأحمر حالة خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر واتجاه الرياح شمالية شرقية وجنوبية شرقية.

أما البحر المتوسط فيشهد حالة بين خفيفة إلى معتدلة، ارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.