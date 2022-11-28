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ضبط 31 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة أمنية بالقليوبية

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 محمد بركات 
12:09 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية - ارشيفية

وزارة الداخلية - ارشيفية

شنّ قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

ضبط 27 قضية اتجار في المواد المخدرة

وأسفرت الحملة عن ضبط 27 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 31 متهما لعدد 5 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 4573 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 18 قطعة سلاح ناري وأبيض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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بقلم  محمد بركات 