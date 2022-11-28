ضبط 4.5 مليون جنيه بحوزة متهمين بـ«تجارة العملة» في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية البري، القبض على عامل بمحل مصوغات ذهبية وآخر، حال تواجدهما بالموقف الجديد بدائرة قسم شرطة كرموز في الإسكندرية، وعُثر بحوزة الأول على حقيبتين بداخلهما أكثر من 4.5 مليون جنيه.

المبالغ المالية المضبوطة

وبمواجهة المتهمين، أقر الأول أنه يعمل في محل مصوغات ذهبية بسوهاج، وأن مالك المحل، سلمه حقيبة بداخلها 140 ألف دولار أمريكي و120 ألف ريال سعودي، وطلب منه التوجه لمدينة الإسكندرية لمقابلة الثاني بمكتبه الكائن بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية وتسليمه الحقيبة المُشار إليها، كما اضطلع الثاني باستلام المبالغ المالية من الأول، وانصرف تاركًا إياه في المكتب ثم عاود لقائه وتسليمه حقيبتين وبداخلهما المبالغ المالية المضبوطة، واصطحبه لمكان الضبط تمهيداً لعودته إلى سوهاج.

القبض على المتهمين

وأقر الثاني أنه تصرف في العملات الأجنبية بالبيع لاثنين من عملائه، لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد التربح وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.