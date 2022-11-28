كل ما تريد معرفته عن شقق تطوير عواصم المحافظات وكيفية الحجز

أعلن صندوق التطوير الحضري، شقق تطوير عواصم المحافظات للشباب، إذ يستعد لطرح نحو 1285 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من إجمالي 100 ألف شقة جرى تنفيذها بالفعل في 9 محافظات مختلفة.

وينتظر شباب المحافظات التسع، الطرح والإعلان بفارغ الصبر لشراء كراسة الشروط، والتقديم من أجل الحصول على الشقق المميزة، وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

حجز شقق تطوير عواصم المحافظات

وقال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، في بيان صحفي، إنّه من المقرر طرح المرحلة الأولى لحجز شقق تطوير عواصم المحافظات «مشروع داره» في 9 محافظات مختلفة، خلال الأيام القليلة المُقبلة، موضحًا أنّ عدد الشقق التي ستطرح نحو 1285 شقة بنسبة 5% فقط من إجمالي باقي الشقق.

أماكن شقق تطوير عواصم المحافظات

وتشمل أماكن شقق تطوير عواصم المحافظات، المحافظات الآتية:

محافظة الفيوم محافظة المنيا محافظة المنوفية محافظة دمياط محافظة سوهاج مدينة المنصورة محافظة كفر الشيخ محافظة قنا محافظة السويس

شقق تطوير عواصم المحافظات بسوهاج

وتحتضن محافظة سوهاج 1060 وحدة سكنية ضمن شقق عواصم المحافظات، في منطقتي أرض المحلج، وأرض الشونة، تتراوح مساحة الوحدة الواحدة فيهما بين 114 و175 مترًا.

مشروع تطوير عواصم المحافظات المنوفية

وتضم محافظة المنوفية 1672 وحدة سكنية من مشروع تطوير عواصم المحافظات، في منطقة أرض الراهب بمدينة شبين الكوم، تيشمل مشروع سكني متميز متكامل الخدمات.

مشروع تطوير عواصم المحافظات دمياط

وتضم محافظة دمياط 2860 وحدة سكنية، تقطع في أرض المزرعة على قطعتين، تتراوح مساحة الشقة الواحدة منهم بين 130 و160 مترًا.

مشروع تطوير عواصم المحافظات المنيا

وتضم محافظة المنيا 1872 شقة بمساحة 136 مترًا للشقة الوحدة، التي تم إنشائها في منطقة أرض محلج الوادي.

مواعيد حجز الشقق

وفيما يخص طرق حجز شقق تطوير عواصم المحافظات، ستتم من خلال بنك التعمير والإسكان، الذي سيوفر تسهيلات وشروط ميسرة، إذ سيجري فتح باب التقديم والحجز إلكترونيًا ثم إتمام إجراءات التعاقد وتحصيل بعض الدفعات تحت الحساب للشقق المخصصة.

وعقب الانتهاء سيتم تسلم الشقق بصورة فورية، حيث أنّها كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم والسكن فورًا.