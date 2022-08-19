«التنمية الحضارية»: نستهدف بناء 500 ألف وحدة في مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قال المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن تطوير عواصم المحافظات مبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إذ أن المستهدف من هذا المشروع 500 ألف وحدة، حيث يتم الآن العمل في إطار المرحلة العاجلة من المبادرة في 115 ألف وحدة، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة نحو 120 مليار جنيه.

وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد وبسنت الحسيني: «نعمل في هذه المرحلة منذ 10 شهور، ونسبة التنفيذ تجاوزت 65% في 13 محافظة بـ36 مشروعا، وهناك مشروعات بلغت نسبة التنفيذ فيها 85%، وهي نسبة كبيرة جدا، إذ يتم التنفيذ بالتعاون مع الهيئة الهندسية».

استهداف كل الفئات

وتابع صديق، أن هذه المبادرة خاصة بكل مستويات وفئات المواطنين، حتى لمن يرغبون في شراء وحدات سكنية استثمارية عالية: «وداعا للعشوائيات غير الآمنة وذلك في 357 منطقة ووفرنا 246 ألف وحدة، وليس كلها بناءً، فهناك تدخلات عديدة، ففي مشروع خط الضغط العالي بالقليوبية، بدلا من نقل 12 ألف أسرة كان لدينا قيمة تقديرية بنقل الضغط وتغيير مساره بحيث يكون دفن، وكانت التكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه».

إنشاء 200 ألف وحدة على مستوى القاهرة الكبرى

وأردف المهندس خالد صديق: «الرئيس عبدالفتاح السيسي كلفنا بإنشاء 200 ألف وحدة على مستوى القاهرة الكبرى، ونعمل عليها افتتاح محاور ونرفع كفاءة الحياة هناك مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق في المناطق غير المخططة المستهدف تطويرها كلها بحلول عام 2030، هناك أوجه كثيرة للتدخلات مثل البناء الجديد ورفع كفاءة الحياة من شبكات وطرق وغيرها، ومن الممكن أن نبني في نفس المكان أو مكان قريب منه».