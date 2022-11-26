«شعبة الدواجن»: استقرار أسعار العلف اليوم في الأسواق ولا يوجد أي مبرر للارتفاع

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الأعلاف اليوم شهدت استقرارًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر فول الصويا سجل نحو 26 ألف جنيه للطن، بزيادة طفيفة عن الأيام الماضية، بينما سجل سعر علف الذرة نحو 9800 جنيه للطن.

وشهد سعر العلف انخفاضاً الفترة الماضية ليقترب من 16 ألف ثم عاود الارتفاع مجدداً ليتجاوز الـ 17 ألف جنيه للطن، وتختلف الأسعار من شركة لأخرى حسب كمية الإضافات ونسبة البروتين.

لا يوجد مبرر لزيادة أسعار الأعلاف اليوم

وأوضح عبد العزيز السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لا يوجد سبب يؤدي للزيادة غير المبررة في أسعار الأعلاف اليوم في مصر، مؤكداً ضرورة زيادة الرقابة على الجهات المستوردة للأعلاف فالتربح المبالغ فيه وقت الأزمات «غير عقلاني»، كما أن الممارسات الاحتكارية لزيادة الربحية على حساب الشعب المصري، جريمة يجب محاسبة مرتكبيها لأن الأمر يتعلق بمصلحة الشعب والوطن.

استقرار أسعار الأعلاف اليوم

وأشار «السيد»، إلى أن مصر تستورد ما يقرب من 80%، من احتياجاتها من الذرة، بينما نستورد ما يقرب من 96 % من احتياجاتنا من علف الصويا، ولا يمكن التوقع فيما يحدث بالنسبة لأسعار العلف خلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل الظروف غير الاعتيادية.

وبين «السيد»، أن إنتاج مصر من الدواجن والبيض جيد جداً، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي منهما، حيث أن إنتاج مصر السنوي من الدجاج بلغ 1.6 مليار دجاجة، بينما الإنتاج السنوي من البيض مابين 13 إلى 14 مليار بيضة.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن 34 جنيها في المزرعة ويصل للمستهلك بسعر 38 جنيها للكيلو، بينما سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر 62 جنيها في المزرعة، ويصل للمستهلك بسعر 68 جنيها للكرتونة.