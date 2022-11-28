«الطاهري»: الجمهور أصبح يمتلك أدوات المعرفة والنقد.. والسوشيال ميديا تهديد لأي إعلام تقليدي

قال أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنَّ أي إصدار إعلامي أو وسيط إعلامي جزء من سياق اجتماعي وسياسي، مشيرًا إلى أنَّ العالم مر بمجموعة من ثورات المعرفة والصناعة والمعلومات والاتصالات، ثم الثورة الذكية التي تعتمد على التوصيف الأمثل للمعلومات، مما جعل الجمهور المستهدف أكثر ذكاءً ويختلف كثيرًا عن الجمهور قبل 30 عامًا.

«الطاهري»: طبيعة الجمهور الإعلامي حاليًا لا تقبل التوجيه

وأضاف «الطاهري»، خلال كلمته في ورشة عمل منعقدة ضمن فاعليات منتدى مصر للإعلام، أنَّ الوسيط الإعلامي، كان يمتلك منابع الأخبار في الماضي، ولكن اليوم الجمهور أصبح يمتلك أدوات المعرفة والاتصال وغير مكبل بالكثير من القيود مثل السابق، لذا لابد أن تتصف الإصدارات الصحفية بالذكاء وتحترم الجمهور الذكي أثناء مخاطبته، موضحًا أنَّ الوسيط الإعلامي كانت مهمته التوجيه والتأثير، لكن طبيعة الجمهور الإعلامي أصبحت الآن لا تقبل مهمة التوجيه.

وتابع رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنَّ الوسيط الإعلامي كان ينتقد سلبيات المجتمع لدفعه للأمام عكس الآن، فقد أصبح الجمهور يتولى هذه المهمة وأصبحت «السوشيال ميديا» مهددة للإعلام المصنف على أنَّه تقليدي، مشيرًا إلى أنَّ عنوان القاهرة الإخبارية، «القاهرة هنا.. القاهرة عاصمة الخبر» باعتراف مسبق من كبار المهنة حول العالم.

«الطاهري»: قناة القاهرة الإخبارية ولدت كبيرة على ساحة المنافسة

وأوضح «الطاهري»، أنَّ الرسالة الإخبارية لها أكثر من قالب الآن، وفكرة الانتشار وتحقيق الهدف من سياسة الإصدار التحريرية يحكم عليها الجمهور، ولكن باعتبار أنَّ مصر تشكّل الكتلة الأكبر من الجمهور العربي، لذا استطاعت قناة القاهرة الإخبارية حجز مكان لها، فهي قناة ولدت كبيرة على ساحة المنافسة، مؤكّدًا أنَّ كل ما ظهر على قناة القاهرة الإخبارية 40‎%‎ فقط، متوقعًا أنَّ تكون رقم واحد على مستوى الإقليم في عام 2023.

وانطلقت فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للإعلام على مدار يومي 27 و28 من نوفمبر من العام الجاري بالقاهرة، تحت شعار «الجمهور الجديد.. جائحة التغيير»، وتضمنت جلسات اليوم ورشة عمل حول «تحدي وصول الأخبار الى الجمهور الجديد: القاهرة الإخبارية نموذجًا» تحدث خلالها أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.