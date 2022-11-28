الناظر يقدم نصائح لتقوية المناعة: احذروا تقلب الجو وابتعدوا عن الأخبار السيئة

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الأمراض المعدية تنتج عن 4 أنواع من الكائنات الدقيقة، هي: الفيروسات والبكتيريا والفطريات والخمائر، وقد تصيب الإنسان حال ضعف المناعة، إذ أن هناك العديد من الأسباب والعوامل، التي ينتج عنها ضعف المناعة، منها تغيرات الجو بين البرودة والحرارة، والرياح المحملة بالأتربة.

تأثير المأكولات على المناعة

أضاف الناظر، في حوار على فضائية «Ten»، أن التغذية السليمة لها دور كبير في تقوية جهاز مناعة الجسم، منها الأسماك، خاصة تلك التي لا تحتوي على قشرة خارجية، كالسردين والتونة والماكريل والمياس، بالإضافة إلى السلطة الخضراء والبصل والجرجير وشرب المياه بكثرة، والمشروبات الدافئة كالقرفة والجنزبيل، لافتا إلى أن بعض المأكولات تساهم في ضعف المناعة، مثل المخللات والحلويات المصنعة كالكيك والمخبوزات والحلوى كثيرة السكر.

النوم لساعات متواصلة

أوضح رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن النوم بصورة متواصلة، يساعد على تقوية الجهاز المناعي في جسم الإنسان، وعلى العكس يؤثر النوم بصورة متقطعة، بالسلب على جهاز المناعة، كما أن المشي يعد من الأمور التي تحسن المناعة بصورة كبيرة، لمدة نصف ساعة يوم بعد يوم طوال الأسبوع، إذ أنها أرخص وأسهل طرق ممارسة الرياضة.

الابتعاد عن الأخبار السلبية

شدد الدكتور هاني الناظر، على ضرورة الابتعاد عن مسببات التوتر، لتقوية الجهاز المناعي، على راسها الاخبار السلبية الموجودة على السوشيال ميديا، مؤكدًا ضرورة الابتعاد عن الاخبار السلبية التي تضعف الجهاز المناعي وتصيب الإنسان بالأمراض.