كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات.. طريقتان و3 أوراق مطلوبة

كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية، كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات، التي تعتبر بديلا للبطاقة الزرقاء، بهدف تسهيل على المستفيدين العديد من الخدمات المالية، منها: دفع فواتير الماء أو الكهرباء أو الشراء الإلكتروني، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى.

كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات

نستعرض كيفية استخراج فيزا ميزة للمعاشات، وفق المعلن من هيئة التأمينات الاجتماعية:

- حتى تتمكن من التغيير لفيزا ميزة، يجب التوجه إلى مكتب البريد أو البنك الذي يحصل من المستفيد على المعاش.

- تقديم طلب تغيير بطاقة المعاش لميزة.

- يحصل المستفيد خلال أيام على كارت ميزة مجانًا.

الأوراق المطلوبة لتغيير فيزا المعاشات

لتغيير بطاقة المعاش الزرقاء إلى كارت ميزة، يجب تقديم بعض المستندات، كالآتي:

- استمارة فتح الحساب، ويتم الحصول عليها مجانَا من مكاتب البريد.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب المعاش أو مستحقه، ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الزرقاء الخاصة بصاحب المعاش.

ويتاح للمستفيدين إمكانية استخراج كارت ميزة إلكترونيا للمعاشات بكل سهولة، من خلال عدة بنوك، عن طريق الدخول إلى موقع البنك الذي ينتمي إليه، وطلب إصدار كارت ميزة، واتباع التعليمات وملء البيانات الخاصة.

مميزات كارت ميزة للمعاشات

هناك عدة مميزات لكارت ميزة للمعاشات، منها أنها بطاقة لا تلامسية، وتمكن المستفيد من صرف جزء من قيمة المعاش قبل حلول موعد الصرف، كما يمكن شراء المنتجات باستخدام الكارت، وليس نقدًا، كما يمكن الشراء بكارت ميزة والدفع بالبطاقة من ماكينات الدفع الإلكترونية.

ويمكن لحاملي بطاقة ميزة للمعاشات، دفع الفواتير الخاصة به، وجميع المستحقات الحكومية من ماكينات نقاط البيع، كما يمكن سحب المعاش الخاص به من ماكينات الصراف الآلي.