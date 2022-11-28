الحبس سنة لمتهمة أخفت سيارة مسروقة في مدينة الشروق 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة سيدة أخفت سيارة مسروقة بمدينة الشروق، بالحبس سنة مع الشغل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور فهد عبد الغفار بودي وكيل النيابة، وأمانة سر محمد طه محمد.

إخفاء مسروقات في مدينة الشروق

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة وآخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بإخفاء مسروقات متحصلة من السرقة، مع علمهم بتلك الجريمة.

وأضافت التحقيقات، أن أحد المواطنين أبلغ عن سرقة سيارته من أمام مسكنه، وتم التعرف على المتهمين بعد أن أخفوا السيارة لدى المتهمة الماثلة للمحاكمة، مع علمها بسرقتها، وأن المتهمين الآخرين قاموا بتزوير تراخيصها.

وبسؤال المتهمة بالتحقيقات أنكرت ما أُسند إليها، وفي جلسة المحاكمة فضت المحكمة الحرز المرفق بالأوراق في مواجهة المتهمة ودفاعها، ولم يبد أحد أي ملاحظات عليه، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.