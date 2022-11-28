سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المحلية والأجنبية اليوم الإثنين

ما زال التذبذب يسيطر يوميا على سعر صرف الجنيه الإسترليني، بين ارتفاع وانخفاض في عمليات الشراء والبيع، وفق ما كشفت عنه مواقع البنوك خلال آخر التحديثات البنكية بالقطاع المصرفي.

سعر الجنية الإسترليني اليوم

وبلغت قيمة العملة البريطانية الرسمية الممثلة في الجنيه الإسترليني، بالبنك المركزي المصري، 29.64 جنيه للشراء، و29.75 جنيه للبيع

في بنك الإسكندرية 29.47 جنيه للشراء، والبيع 29.81 جنيه.

سجل الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس عند الشراء 29.44 جنيه، في حين بلغ سعر البيع عند 29.68 جنيه.

بلغ الجنيه الإسترليني، في بنك CIB قيمة 29.51 جنيه للشراء و29.73 جنيه للبيع.

وفي المصرف المتحد، بلغ الجنيه الإسترليني 29.46 جنيه شراء، و29.75 جنيه بالنسبة لسعر للبيع.

سعر الشراء للجنيه الإسترليني، عند 29.46 جنيه، في حين سجل البيع 29.54 جنيه، وذلك فى البنك الأهلي.

بينما سجل سعره للشراء في بنك مصر 29.46 جنيه للشراء، و29.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك الأجنبية

وفي بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل الجنيه الإسترليني 29.55 جنيه للشراء، بينما البيع 29.69 جنيه.

في بنك الكويت الوطني NBK سجل الجنيه الإسترليني عند الشراء 29.46 جنيه، و29.75 جنيه للبيع.