هاني الناظر: الأدوية سبب وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة

قال الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن الاعتقاد الذي يلازم البعض بأن جميع الأدوية لها خطورة على الجسم وأن تسويق الأدوية يتم لصالح شركات الأدوية الكبرى يصلح عند الإنسان البدائي بالعصر الحجري، إذ أن عدم تواجد الأدوية والعقاقير كان سبب رئيسي لقصر عمر الإنسان بالماضي، مشيرًا إلى أن أحد ملوك مصر بالقرون الماضية توفى نتيجة التهاب باللثة، إذ أن الفيروس المتسبب في التهاب اللثة تكاثر نتيجة عدم تناول المضاد الحيوي وهو ما أدى إلى حدوث تسمم بالدم أدى إلى وفاته.

المضادات الحيوية والكورتيزون أهم العقاقير التي أدت لطول العمر

وأضاف الناظر في حوار مذاع على فضائية «Ten»، أن ثلاثينيات القرن الماضي التي شهدت اكتشاف العقاقير الهامة كالمضادات الحيوية والكورتيزون هي المسؤولة عن ارتفاع عدد سكان العالم إلى 8 مليارات شخص، ومن المتوقع أن يصبح سكان العالم حال عدم اكتشاف هذه العقاقير مليار ونصف شخص فقط، إذ أن اكتشاف هذه العقاقير هو المسئول عن زيادة عمر الأفراد على سطح الكرة الأرضية.

ارتفاع أعمار الأفراد يرجع للتقدم الصحي بمجال العقاقير

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق أن اكتشاف العقاقير سبب رئيسي لارتفاع أعمار الأفراد حيث ارتفع معدل العمر من 55 عاما إلى 80 عاما بفضل هذه العقاقير، فالعديد من الأفراد بعمر الـ 80 و90 عاما يتمتعون بصحة جيدة ويتمكنون من الحركة والمشي بصورة طبيعية، فضلًا عن أهمية هذه العقاقير في حماية الأفراد من الوفاة.