وزير التعليم يعلن مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية: 33 سؤالا بـ40 درجة

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، ومواصفات الورقة الامتحانية للغات الأجنبية الثانية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية»، للعام الدراسي 2022-2023.

سؤال إنتاج كتابة

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، أنّ ورقة الامتحان تتضمّن سؤالين مقاليين، لكل منهما 3 درجات، بإجمالي 6 درجات، فضلا عن سؤال «إنتاج كتابة» ويكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب، مستخدما العناصر المعطاة في السؤال.

وأشار حجازي، إلى أنّ الامتحان يتضمّن سؤالا لكتابة رسالة بريد إلكتروني (إيميل)، يرد الطالب عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال بجميع اللغات الأجنبية، عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نصا قصيرا يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100، يجيب فيها الطالب عن كل ما يطلب منه في النص.

اللغات الأجنبية الثانية

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85%.

- نسبة الأسئلة المقالية: 15%.

؜- زمن الامتحان: ساعتين.

- الدرجة الكلية: 40.

- عدد الأسئلة: 33.