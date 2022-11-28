«الطرق والكباري» تكشف موعد منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري

كشف مصدر مسؤول بهيئة الطرق والكباري، الموعد النهائي لمنع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري، قائلًا: «سيمنع سير الميكروباص على الطريق الدائري في مايو 2023، وسيكون بديله الأتوبيس الترددي السريع»، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من ترسيم ما يقرب من 33 محطة خاصة بأتوبيسات الترددي على الطريق الدائري، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

منع سير أي ميكروباص أعلى الدائري مطلع مايو المقبل

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه مع بداية شهر مايو المقبل، سيجري منع سير أي سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري، لافتًا إلى أن تطوير وتوسعة الدائري ستعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، موضحًا أنه سيجرى تنفيذ 49 محطة تكون مخصصة للأتوبيسات الترددي، علاوة على السماح بسير عربات النقل على الطريق الدائري من الثانية عشرة منتصف الليل إلى السادسة صباحا، بشكل يومي.

قرار منع سير الميكروباص على الطريق الدائري نهائي

ومن جهته، أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن قرار منع سير الميكروباص أعلى الطريق الدائري نهائي، وأن الأتوبيس الترددي السريع سيعمل بدلا منه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء نهائيًا من تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من الطريق الدائري في المسافة من «المريوطية - المنيب - الأوتوستراد - القاهرة الجديدة - السلام - مسطرد - إسكندرية الزراعي»، والمسافة من تقاطع «المنصورية - طريق الفيوم - تقاطع طريق الواحات»، موضحًا أنه تم دعم الطريق بمنظومة النقل الذكي على الطرق ITS التي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة.

إزالة المواقف العشوائية من على الطريق الدائري

ونوه «حسام الدين»، في تصريحات لـ«الوطن»، بإزالة العديد من المواقف العشوائية من أعلى الطريق الدائري، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، يتم تنفيذها بصورة دورية، في جميع مناطق المشروع، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، موضحا أن الطريق الدائري مراقب بالكامل بكاميرات مراقبة، لمراقبة المتجاوزين في السرعة، لفرض غرامات عليهم.