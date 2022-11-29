حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

عدم المسؤولية والتخبط في القرارات احدى صفات مولود برج القوس السيئة التي قد تدفع البعض للبعد عن التعامل معه بشكل مباشر وتحديدًا في الأمور المالية، وعلى الرغم من أن أصحاب هذا البرج من الشخصيات المتهورة، إلا أنه يميل للإبداع وعدم التقييد سواء في الوقت أو الروتين.

وينتمي الكثير من المبدعين والمشاعير لبرج القوس من بينهم الكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، ومحمود حميدة، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.

واليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 نقدم لأصحاب برج القوس المحبين للاطلاع على حركة الفلك، «الوطن» تنشر ضمن الموضوعات الخبرية التي تنشر بشكل دوري، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

توضح خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج القوس، أن حظك اليوم على الصعيد المهني يكون القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي اليوم، يمكنك اليوم أن تتعامل بود مع الأهل والأحباب وتشعر بالارتياح والهدوء.