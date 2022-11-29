حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

برج الجدي واحد من الأبراج التي يقع الكثير في حيره من أمر هذا البرج فتاره تجده متسلط وأحيانا يترك مساحة لمن حوله، ورغك هذا التناقض إلا ان هذا المولود يتمتع بأنه قادر على الاستماع ومعالجة ومداوة ومعالجة الجروح، فهو يترك دائمًا أثر طيب في الآخرين، كما أنه رجل العائلة الأول والشريك المثالي والمحب، لكنه متردد يحتاج لوقت طويل لاتخاذ قرار.

ووفق حسابات الفلك، فإن هناك من المواليد ينتمون لـ برج الجدي ومن بينهم المطرب الكويتي نبيل شعيل، نيللي، ليلى علوي، نجوى فؤاد، شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان محمود المليجي.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ «الوطن» لمتابعي حركة الفلك والكوكب وتأثيرها على مواليد برج الجدي تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

حظك اليوم على الصعيد المهني قد لا يكون في صالحك، فبسبب القمر في منزل المال يدفعك اليوم للاهتمام بالمال والأعمال فقط يجب أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

تضيف «فؤاد»، أن أصحاب هذا البرج على المستوى العاطفي، اليوم ينصحك الفلك بالحفاظ على اللباقة تفاديا لأي سوء تفاهم مع من تحب.