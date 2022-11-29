حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

التوتر من أبسط الأمور وعدم التركيز صفتان تلازمان مولود برج الدلو الذي يعرف عن أنثاه أنها من الشخصيات الهادئة والتي تعتمد على ذاتها بشكل كبير، إلا أنها تحب أن تدلل من وقت لآخر وتفضل دائما الاهتمام على حساب المادة، كما أنها تميل للتحدث مع شريك حياتها لساعات طويلة دون ملل، فهي أم رائعة قادرة على تحمل المسؤولية.

ومن بين مشاهير برج الدلو كل من هؤلاء النجوم الراحلة سعاد حسني، والراحلة ماري منيب، والراحل فاروق الفيشاوي، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي، وتيم حسن ممثل سوري، والفنانة نبيلة عبيد.

واليوم الثلاثاء 29 نوفمبر الجاري، في التقرير القادم، يقدم موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الترفيهية التي يبحث عنها القراء من مواليد برج الدلو، نقدم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الدلو اليوم، القمر في برجك يساعدك اليوم على القيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.