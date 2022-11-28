التفاصيل الكاملة لامتحانات الثانوية العامة 2023.. عدد الأسئلة والدرجات

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات المواد الامتحانية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2022- 2023.

وكشف وزير التربية والتعليم، تفاصيل درجات الامتحانات في بيان، كما يلي:

امتحان اللغة العربية

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85%

؜- نسبة الأسئلة المقالية: 15%

؜- زمن الامتحان: 3 ساعات

- الدرجة الكلية: 80%

- عدد الأسئلة: 60

- عدد الأسئلة (اختيار من متعدد): 56

- عدد الأسئلة المقالية: 4

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 44

- عدد الأسئلة بدرجتين: 15

- عدد الأسئلة بـ 6 درجات: 1

وسوف يشمل الامتحان على سؤال التعبير ضمن الأسئلة المقالية، وتتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المقررة.

اللغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية- الفرنسية- الألمانية)

- نسبة أسئلة (الاختيار من متعدد): 85%

؜- نسبة الأسئلة المقالية: 15%

؜- زمن الامتحان: 3 ساعات

- الدرجة الكلية: 50

- عدد الأسئلة: 40

- عدد أسئلة (اختيار من متعدد): 37

- عدد الأسئلة المقالية: 3

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32

- عدد الأسئلة بدرجتين: 7

- عدد الأسئلة بـ 4 درجات: 1

وتشمل الأسئلة على سؤالين مقاليين، لكل سؤال درجتين، تقيس دراسة الطالب للقصة المقررة، بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأي الطالب، بالإضافة إلى سؤال التعبير، إذ يكتب الطالب مقالًا أو رسالة بريد إلكتروني، يتراوح بين 150 و250 كلمة، وذلك وفقًا لطبيعة المدة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها وتمتاز بعدم التحيز لأى فئة أو نوع أو ديانة.

أما بالنسبة لأسئلة الترجمة، سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية والصينية)

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85%

؜- نسبة الأسئلة المقالية: 15%

- زمن الامتحان: ساعتين

- الدرجة الكلية: 40

- عدد الأسئلة: 33

- عدد الأسئلة (اختيار من متعدد): 28

- عدد الأسئلة المقالية: 3

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32:28

- عدد الأسئلة بدرجتين: 3

- عدد الأسئلة بـ3 درجات: 2

وتتضمن الورقة الامتحانية، سؤال إنتاج كتابة، يكتب الطالب من 25 و30 كلمة في إطار الموضوع المطلوب، مستخدمًا العناصر المغطاة في السؤال.

وسؤال إنتاج بريد إلكتروني (إيميل)، يرد الطالب عليه بجمل كاملة وفق المطلوب في السؤال، وهذا في كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التي يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة، ويجيب الطالب على ما يُطلب منه من خلال هذا النص.

المواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الجيولوجيا)

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85%

- نسبة الأسئلة المقالية: 15%

- زمن الامتحان: 3 ساعات

- الدرجة الكلية: 60

- عدد الأسئلة: 50

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 46

- عدد الأسئلة المقالية: 4

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 40 درجة

- عدد الأسئلة بدرجتين: 10

المواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس- الفلسفة)

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85%

؜- نسبة الأسئلة المقالية: 15%

؜- زمن الامتحان: 3 ساعات

- الدرجة الكلية: 60

- عدد الأسئلة: 50

- عدد أسئلة الاختيار من متعدد: 46

- عدد الأسئلة المقالية :4

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 40 درجة

- عدد الأسئلة بدرجتين: 6

الرياضيات بفروعها

- الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة ) و( التفاضل والتكامل)- الرياضيات التطبيقية (استاتيكا) و(الديناميكا)

- نسبة الأسئلة الاختيار من متعدد: 85%

- نسبة الأسئلة المقالية: 15%؜

- زمن الامتحان:3 ساعات

- الدرجة الكلية: 30 لكل فرع

الدرجة الكلية لكل مادة (فرعين): 60 درجة

- عدد الأسئلة: 20 في كل فرع

- عدد أسئلة (الاختيار من متعدد): 18

- عدد الأسئلة المقالية :2

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 11

- عدد الأسئلة بدرجتين: 8

- عدد الأسئلة بـ 3 درجات: 1