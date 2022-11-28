المشدد 7 سنوات للمتهمين في «خلية استهداف الكنائس»

قضت الدائرة الثالثة «إرهاب» بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، معاقبة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس»، بالسجن المشدد 7 سنوات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، ووائل عمران.

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس»، نسبت لهم تهمة، الانضمام إلى جماعة إرهابية الهدف منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القانون والدستور، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء في أوراق القضية أيضًا قيام المتهمين بالتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، ومنعوا مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واستباحة ممتلكات وأموال المواطنين، وقيادة جماعة إرهابية.

وكشفت التحقيقات التي أُجريت مع المتهمين، قيامهم باستهداف عددًا من المنشآت العامة، وكان هدفهم هو إسقاط الدولة المصرية والإخلال بالنظام العام، فضلًا عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وتصنيع المفرقعات، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية، وكان غرضهم هو تعريض حياة المواطنين للخطر.