مدير مراكز استضافة المرأة بالتضامن: نقدم خدماتنا للسيدات فوق الـ18 عاما بالمجان

قالت نيفين عدلي، مدير إدارة مدير مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه يجرى العمل على افتتاح عدة مراكز في محافظات الصعيد، وهناك 9 فروع على مستوى المحافظات، إذ تقدم الخدمات مجانا.

الدعم النفسي والاستشارات الاجتماعية

وأوضحت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مراكز استضافة وتوجيه المرأة تعمل على مدار الأسبوع وتستقبل المستفيدات من المترددات والمقيمات، إذ تتلقى المرأة المترددة الدعم النفسي والاستشارات الاجتماعية والقانونية وتعود لمنزلها، بينما تحصل المقيمات على نفس الخدمات بالإضافة للمتابعة بشكل أكبر على مدار اليوم من خلال خطة العمل في فترة إقامتهن في المركز.

حملة الـ16 يوما في مناهضة العنف

وأشارت إلى أن استضافة وتوجيه المرأة تعمل على الشق العلاجي والوقائي من خلال التوعية قبل حدوث العنف من خلال الندوات والحملات بدعم من وزارة التضامن الاجتماعي، منها حملة الـ16 يوما في مناهضة العنف، مشيرة إلى أن خدمات المركز تقدم للسيدات فوق الـ18 عاما، وتقدم جميع الخدمات مجانا لجميع السيدات.

برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن، الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.