جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب 25 ألف قرص عقار طبي بـ6 ملايين جنيه

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، برئاسة هشام شرارة اليوم، الأربعاء، بالتنسيق مع ضباط البحث الجنائى بالمطار الغردقة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 6 ملايين جنيه، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

ضبط راكب مصري

البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إسطنبول على رحلة خطوط الطيران التركية، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

ومرر مأمور الفحص حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ وجود أشياء تكرارية، وبتفتيشها تبين وجود 174‪0 شريط بإجمالى 25 ألف قرص من عقار سايتوتيك(Cytotec)الذي يستخدم في تحفيز والولادة وحالات الإجهاض

تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة بتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 28 لسنة 2022 تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.