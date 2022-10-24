الجمهور يشيد بمسلسل «الضاحك الباكي»: أفضل أداء لسيرة ذاتية

يعرض مسلسل «الضاحك الباكي»، يوميا على قناتي «cbc وcbc دراما»، بطولة عمرو عبد الجليل وإخراج محمد فاضل، وهو أحد أعمال السير الذاتية، إذ يروي قصة حياة الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني.

اشادات الجمهور بمسلسل «الضاحك الباكي»

وتلقى العمل إشادات واسعة من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم: «عمرو عبدالجليل ظهر مشهد واحد بس في أول حلقة من المسلسل، وحسيته نجيب الريحاني أكتر من الريحاني نفسه، الظاهر إننا هنشوف أفضل أداء لسيرة ذاتية اتعملت على الإطلاق».

وقال آخر: «بداية قوية جدًا لمسلسل (الضاحك الباكي)، وبتورينا إزاي (نجيب الريحاني) بدأ من زمان قوي وهو شاب صغير، نشأ وسط ظروف معينة كانت بتعطل حلمه واللي عايز يحققه، الأجواء القديمة جميلة وطبعا المخرج محمد فاضل بخبرة سنين طويلة في الدراما لسه محافظ على لمسته المبدعة على مستوى الأزياء والديكور وتصميم الإنتاج».

مواعيد عرض مسلسل «الضاحك الباكي»

ويعرض مسسلسل «الضاحك الباكي»، يوميًا على شاشة قناة «cbc» الساعة 8 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 2 ونصف صباحًا، و12 ظهرًا، كما يعرض أيضًا العمل على شاشة قناة «cbc دراما» الساعة 11 مساء، ويعاد في الساعة 5 صباحًا، و10 صباحًا، و4 عصرًا.

أبطال مسلسل «الضاحك الباكي»

ويشارك في بطولة المسلسل عمرو عبدالجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، هاجر الشرنوبي، مصطفى شوقي، محمد صلاح آدم، أحمد السلكاوي، أحمد علي، عبدالله عبدالغني وزينب العبد.