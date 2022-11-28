مدير مراكز استضافة المرأة بالتضامن: نقدم الدعم النفسي والمادي بشكل لحظي

قالت نيفين عدلي، مدير إدارة مدير مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إن المراكز تراعي المرأة في الظروف المختلفة التي تمر بها، لافتة إلى أن المرأة تلجأ للمركز وتتلقى الخدمة التي تحتاج إليها وفي حالة عدم توفر إقامة لها يقدم المركز الدعم المادي والمعنوي.

المركز الطعام والشراب والملابس والإقامة

وأوضحت «عدلي» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه أحيانا تأتي سيدات للمراكز وقد تعرضن للعنف من قبل الزوج، ورفض الأهل لها، ويستقبلهن المركز على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى أن المركز يوفر للسيدة بمجرد وصولها الطعام والشراب والملابس والإقامة.

استضافة وتوجيه المرأة

وأشارت مدير إدارة مدير مراكز استضافة وتوجيه المرأة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن بعض السيدات يصلن المركز وقد تعرضن للعنف الجسدي والإصابات، وعلى الفور يتدخل المركز بنقلها لمستشفى للاطمئان على السيدة وأبنائها في حالة وجود الأبناء معها، موضحة أن القدرة الاستيعابية للمركز لا تقل عن 12 سيدة وتصل إلى 25 في بعض المراكز.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.