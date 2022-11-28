طقس غدا الثلاثاء في مدن القناة.. أمطار خفيفة والصغرى تسجل 14 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس غدا الثلاثاء، بمدن القناة، موضحة أنه يسود طقس غائم جزئيا، وتنخفض الحرارة لتصل 14 درجة مئوية ليلاً.

طقس غدا الثلاثاء في مدن القناة

وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس غدا الثلاثاء في مدن ومحافظات القناة «السويس، الإسماعيلية، بورسعيد»، موضحا أنه مائل للبرودة صباحاً وليلاً، وتصل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة، وهي أقل درجة حرارة منذ بداية فصل الشتاء.

سقوط أمطار خفيفة

وكشفت الأرصاد عن وجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث 30% تقريبا، موضحة أن درجات الحرارة في مدن القناة غدا الثلاثاء كالتالي:

- السويس: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

- الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 درجة.

- بورسعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14درجة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار بيان الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط غدا خفيفة، وارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر إلى متر وربع، واتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بيم متر إلا ربع ومتر، واتجاه الرياح شمالية غربية.