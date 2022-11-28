«الحياة» تعرض تقريرا عن زيارة طلاب 3 كليات لمشروعات حياة كريمة في قرية الحامولي بالفيوم

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا عن زيارة طلاب كليات الألسن والتربية والصيدلة بجامعة الفيوم لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

الفعاليات التثقيفية والتوعوية لمبادرة حياة كريمة

وتأتي الزيارة ضمن الفعاليات التثقيفية والتوعوية لمبادرة حياة كريمة لتوعية الشباب بأهمية العمل التطوعي، كما تستهدف الزيارة تعزيز القيم الإنسانية بالمجتمع وتوعية الشباب بإنجازات الدولة في المرحلة الحالية.

زيارة الطلاب لمشروعات حياة كريمة بشكل دوري

وذكر التقرير، أن زيارة طلاب الكليات لمشروعات حياة كريمة بقرى الفيوم تتم بشكل دوري مرتين كل أسبوع، وهذه الزيارة هي الخامسة خلال الشهر الجاري.