رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الحياة» تعرض تقريرا عن زيارة طلاب 3 كليات لمشروعات حياة كريمة في قرية الحامولي بالفيوم

كتب:

شريف سليمان
07:15 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة الحياة، تقريرا تليفزيونيا عن زيارة طلاب كليات الألسن والتربية والصيدلة بجامعة الفيوم لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية الحامولي بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.

الفعاليات التثقيفية والتوعوية لمبادرة حياة كريمة

وتأتي الزيارة ضمن الفعاليات التثقيفية والتوعوية لمبادرة حياة كريمة لتوعية الشباب بأهمية العمل التطوعي، كما تستهدف الزيارة تعزيز القيم الإنسانية بالمجتمع وتوعية الشباب بإنجازات الدولة في المرحلة الحالية.

زيارة الطلاب لمشروعات حياة كريمة بشكل دوري 

وذكر التقرير، أن زيارة طلاب الكليات لمشروعات حياة كريمة بقرى الفيوم تتم بشكل دوري مرتين كل أسبوع، وهذه الزيارة هي الخامسة خلال الشهر الجاري.

اقرأ المزيد:

منسق «حياة كريمة»: 31 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروعات المرحلة الأولى بقنا

الانتهاء من تنفيذ 118 مشروعا تنمويا ضمن «حياة كريمة» في الحسينية بالشرقية

حياة كريمة بالسويس: بدء تسليم المعاش الاستثنائي.. وتجهيز قائمة مساعدات جديدة

حوار مجتمعي بقرى منشأة القناطر للاستماع لطلبات المواطنين ضمن «حياة كريمة»

«مياه المنوفية»: 113 نشاطا توعويا بقرى «حياة كريمة» في مركز أشمون

حياة كريمة بالمنوفية: الانتهاء من تنفيذ 6 مجمعات زراعية بمركز الشهداء
بقلم شريف سليمان